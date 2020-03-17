В Петербурге трамваи №21 и №55 изменят маршруты на выходные

Из-за работ по реконструкции кабельной сети с 01:00 21 марта до 05:00 23 марта закрывается трамвайное движение по проспекту Энгельса от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского.

Трамвай №21 начнет движение от к/ст «Приморский проспект» по действующей трассе до Выборгского шоссе, далее по Выборгскому шоссе до к/ст «Станция метро «Озерки»» (обратно: по пр. Луначарского, пр. Энгельса), сообщили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

Маршрут трамвая №55 начнется от к/ст «Улица Шаврова» по действующей трассе до пр. Энгельса, далее по пр. Энгельса, Выборгскому шоссе до к/ст «Станция метро «Озерки»» (обратно: по пр. Луначарского).

Трамвай №58 проследует от к/ст «Улица Жени Егоровой» по действующей трассе до пр. Луначарского, далее по пр. Луначарского, пр. Культуры до к/ст «Проспект Культуры».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге с 9 по 22 ноября закрывается движение трамваев по проспекту Испытателей. Работы затронут участок от Коломяжского проспекта до Светлановской площади.