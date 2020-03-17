Беглов и Миллер обсудили перспективы повышения комфортности городской среды Петербурга

Обсуждалось это в рамках рабочей встречи губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, которая состоялась в понедельник, 16 марта.

Основной целью для комфортности является повышение безопасности городской экологии. Для этого, в Северной столице увеличивается количество экологичного транспорта, который работает на природном газе. Для этого «Газпром» ведет работы по развитию в городе газозаправочной сети. К концу 2023 года газозаправочных объектов в Северной столице станет 25, что позволит увеличить количество транспорта, работающего на природном газе до 2150 единиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Также, на встрече обсуждалось благоустройство улиц, скверов и площадей. «Газпром» продолжит проводить подобные работы для города в 2020 году в пяти районах — Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском и Центральном.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что благоустройством «Новокрестовской» может заняться «Газпром».