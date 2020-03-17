В Петербург прилетели грачи

Обычно именно эти птицы первыми возвращаются после зимовки. В этому году, благодаря теплой зиме, они вернулись на несколько недель раньше, хотя обычно их ожидают в середине марта. Теперь точно можно утверждать, что в город пришла настоящая весна. Об этом рассказал петербургский биолог и автор канала «Каждой твари по паре» на видеохостинге Youtube Павел Глазков.

Стоит отметить, что некоторые представители даже зимуют в Петербурге. Но, в основном, птицы улетают на время холодов в Западную Европу.

Весной птицы активно занимаются продолжением рода. Грачи очень верные — у них одна пара на всю жизнь. Примечательно, что к семейной жизни птицы становятся готовыми, когда им исполняется 3 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге биолог обнаружил редких селезней. В городе они остались из-за теплой зимы.