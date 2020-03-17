В Пушкинском районе ко Дню Победы высадят тематические цветники

В Пушкинском районе Петербурга к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне высадят четыре тематических цветника. Общая их площадь составит более 450 кв. метров.

Как рассказали в пресс-службе администрации Пушкинского района, в основе каждой композиции будет георгиевская лента и пятиконечная звезда. Какие цветы будут задействованы при их создании, пока не сообщается.

Расположить цветники планируется на Петербургском шоссе недалеко от Экспофорома и пушки «ЗиС-3», в сквере на улице Генерала Хазова, а также на улице Мичурина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 75-летие Победы в Петербурге отметят, несмотря на пандемию короновируса. Праздник состоится «в любом варианте», заявил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков. Формат будущих мероприятий пока не уточняется.