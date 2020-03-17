В Смольном назвали фейком новости о дезинфекции Петербурга с воздуха

Власти уверены, что такие сообщения распространяют, чтобы посеять панику в городе.

Об этом стало известно сегодня, 17 марта. Обо всем сообщила председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга Ольга Аришина. Она заявила, что сообщения, распространяемые в WhatsApp и соцсетях, не имеют ничего общего с реальностью. Власти уверяют, что дезинфицировать город с воздуха не планируют и не стоит верить всему, что пишут в сети.

«Привлекать военнослужащих и военную технику для профилактики коронавируса мы не будем»,

— рассказала Аришина.

Тем временем сотрудники правоохранительных органов разыскивают тех, кто распространяет фейки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти дезинфицируют места массового скопления людей. Точная дата начала мероприятий по обработке общественных мест неизвестна, ясно лишь, что регулярная дезинфекция начнется в ближайшее время.