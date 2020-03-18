Петербург создаст единый ресурс дистанционного обучения школьников

Петербург создаст единый ресурс дистанционного обучения школьников
Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Сегодня, 18 марта, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил школу №230 во Фрунзенском районе. Около 30% учащихся учреждения сейчас обучаются дома по решению родителей.

Напомним, сейчас в городе введено свободное посещение школ, детских садов и вузов. Связано это с профилактикой распространения коронавируса в Северной столице. Школьники, которые сейчас занимаются дистанционно, получают индивидуальные задания через электронный журнал.

Беглов рассказал о создании уникального единого ресурса, который совместит в себе городской, федеральный и частный контент. На специальном портале у каждого ученика будет свой личный кабинет. Сайт будет доработан уже в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

Губернатор сообщил, что школы продолжают работают в обычном режиме. В каждом учреждении своевременно проводится дезинфицирующая обработка, организуются проветривания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские школьники официально переведены на дистанционное обучение.

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