Петербуржцев ожидают дождь и мокрый снег в четверг

Петербуржцев ожидают дождь и мокрый снег в четверг
В городе ожидается дождь. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В четверг, 19 марта жителей Петербурга и гостей города ждут дождь и снег. Погоду сегодня будет определять тыловой части уходящего в Предуралье циклона.

Ожидается снег, который во второй половине дня сменится мокрым снегом и дождем. Об этом рассказал главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

Воздух прогреется до плюс 6 градусов. в Ленобласти температура воздуха составит от +2 до +7 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

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