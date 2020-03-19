Петербуржцев ожидают дождь и мокрый снег в четверг

В четверг, 19 марта жителей Петербурга и гостей города ждут дождь и снег. Погоду сегодня будет определять тыловой части уходящего в Предуралье циклона.

Ожидается снег, который во второй половине дня сменится мокрым снегом и дождем. Об этом рассказал главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

Воздух прогреется до плюс 6 градусов. в Ленобласти температура воздуха составит от +2 до +7 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.