Губернатор Петербурга проверил безопасность на хлебозаводе

Незапланированный визит состоялся на предприятие «Арнаут» сегодня, 20 марта.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично проверил все этапы производства продуктов питания и убедился, что завод соблюдает все нормы. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Всем работникам измеряют температуру, а до рабочего процесса они допускаются только после проверки. Перед работой сотрудники проходят трехступенчатую проверку, а руки дезинфицируют не только антибактериальным мылом, но и специальным антисептиком.

Примечательно, что на заводе продумали и то, как дезинфицировать обувь — рядом с входом в каждое помещение установлены специальные коврики со средством для дезинфекции.

За работой хлебозавода внимательно следит Роспотребнадзор. Каждый день все работники проходят необходимый инструктаж по безопасности.

За безопасность продукции отвечает специальная лаборатория, которая контролирует все этапы приготовления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов проверил магазины Петербурга и не заметил дефицита продуктов.