В Петербурге в воскресенье слегка похолодает

В воскресенье, 22 марта, петербуржцев ждет малооблачная погода.

Существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит от -5 до -7 градусов, в пригородах местами похолодает до -10. Днем воздух прогреется до +2 градусов, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.