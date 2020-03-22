Благодаря скандинавскому антициклону в Петербурге будет солнечно 22 марта

Благодаря скандинавскому антициклону в Петербурге будет солнечно 22 марта
Воздух прогреется до плюс 3 градусов. Фото: Pixabay

В воскресенье, 22 марта, на погоду в Петербурге повлияет центральная часть скандинавского антициклона.

Благодаря антициклону облаков в небе над городом будет мало, а вероятность осадков снизится к нулю. Об этом сообщил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

Днем температура воздуха составит от плюс 1 до плюс 3 градуса. Ветер будет со скоростью 2-7 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

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