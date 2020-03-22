В Петербурге открылась онлайн-улица с барами

Петербургское креативное агентство shishki.collective запустило виртуальную улицу с онлайн-барами. Проект создан для того, чтобы люди могли проводить время вместе, находясь на карантине по коронавирусу.

«Это онлайн-бар, где ты можешь оставаться в изоляции, но при этом общаться с любимыми людьми. Он напоминает секс по телефону — удовольствие, безопасность и защита от инфекций», — рассказали создали барной онлайн-улицы.

Проект получил название Stay the f*** home, что в переводе означает «Оставайся, черт возьми, дома». Собой он представляет онлайн-площадку со списком баров. Каждый из которых — групповой онлайн-чат. Люди с разных уголков города, страны и мира общаются между собой и стараются веселиться. Некоторые из них приносят на трансляцию напитки. Другие — не пьют совсем.

На данный момент на онлайн-улице доступно 12 баров, среди них петербургские «Небо и вино», Kuznya House и другие.

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