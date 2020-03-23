Антициклон принесет в Петербург солнечную погоду

Антициклон принесет в Петербург солнечную погоду
Воздух прогреется до плюс 5 градусов. Фото: Pixabay

В понедельник, 23 марта, петербуржцев ждет солнечная погода.

Благодаря антициклону облаков в небе над городом будет мало, а вероятность осадков снизится к нулю. Об этом сообщил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

Петербург остается в зоне влияния обширного антициклона, который накрыл половину Европейской России. Ожидается малооблачная и сухая погода.

Днем воздух прогреется до плюс 5 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 8 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

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