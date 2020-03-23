В Смольном рассказали, кому грозит потеря работы из-за коронавируса

Пандемия коронавируса негативно влияет не только на здоровье, но и на экономику всего мира. Трудящиеся Петербурга, к сожалению, не стали исключением.

Наиболее чувствительный удар инфекция нанесла по туристическим, развлекательным, гостиничным отраслям, досталось и общепиту. Об этом в понедельник, 23 марта, председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко рассказал 78.ru.

Чиновник отметил, что, во-первых, отследить реальное влияние коронавируса на бизнес, как и масштабы последствий, пока не представляется возможным. Во-вторых, в некоторых отраслях, наоборот, наблюдается дефицит рабочей силы. Например, в сфере грузоперевозок, а также строительных и производственных работ. Комитет планируют открыть горячую линию, где петербуржцам, оставшимся без работы, будут предлагать вакансии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каждый десятый чиновник в Смольном будет переведен на работу из дома.