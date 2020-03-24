В среду в Петербурге потеплеет до +10 градусов

При этом по городу будет гулять сильный ветер, который разгонится до 18 метров в секунду.

Уже в среду, 25 марта, в Санкт-Петербурге воздух прогреется до плюс 10 градусов. Обо всем сообщили в главном управлении МЧС России по городу. Ожидается, что днем будет тепло, но ветрено, а вот ночью столбик термометра опустится до минус одного градуса. Ветер будет дуть со скоростью от 15 до 18 градусов.

Напоминаем, что в связи с пандемией петербуржцев просят оставаться дома и как можно реже выходить из дома, чтобы не заболеть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что антициклон принесет в Петербург солнечную погоду. Петербург остается в зоне влияния обширного антициклона, который накрыл половину Европейской России. Ожидается малооблачная и сухая погода.