Путин не приедет в Петербург – автомобилисты ликуют из-за отсутствия пробок

Президент отменил поездку в связи с распространением коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 25 марта. Обо всем сообщили в Telegram-канале «1703», пока что официально эту информацию не подтверждали. Президент России Владимир Путин планировал приехать в Санкт-Петербург и Ленинградскую область на два дня, но решил отменить планы из-за коронавируса. Ожидалось, что глава страны хотел провести заседание Совета при президенте по культуре и искусству, а также вручить премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за прошлый год.

Тем временем петербуржцы отчасти даже рады, что Путин не приедет, так как каждый его визит становится причиной многокилометровых пробок. Напоминаем, что в России по официальным данным подтверждено 658 случаев коронавируса. За последние сутки выявлены 163 новых случая. Выздоровело 29 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин обратиться к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом.