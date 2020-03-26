Пять мостов в Петербурге разведут в ночь на четверг

В ночь с 26 на 27 марта в городе на Неве разведут 5 мостов.

Проверят оборудование перед начала навигации у Володарского, Гренадерского, Дворцового, Литейного и Биржевого Мостов. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Володарский разведут с 2:00 до 5:45 часов. Проверка Гренадерского моста состоится с 1:30 до 4:30 часов. Проехать через Дворцовый мост не получится дважды за ночь — переправу разведут с 1:10 до 2:50 часов и с 3:10 до 4:55 часов.

Биржевой мост разведут с 2:00 до 4:55 часов. Литейный мост же будет разведен с 1:40 до 4:55 часов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, когда в Петербурге вновь начнут разводить мосты. Сезон навигации начнется в Северной столице 10 апреля 2020 года.