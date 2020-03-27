Врач из Италии обратилась к россиянам с просьбой

Она настаивает на том, чтобы люди оставались дома и никуда лишний раз не ходили.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Обо всем рассказала врач-реаниматолог из Италии Ирина Шлычкова в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1». Она заявила, что коронавирус стремительно распространяется по миру и россияне должны быть очень внимательны. Несмотря ни на что, людям лучше оставаться дома и держать дистанцию с остальными. Эксперт подчеркнула, что «это не каникулы, это война» и вирус может поразить «как пуля, как осколок».

Шлычкова отметила, что от коронавируса в Италии умерли 23 врача. Напоминаем, что в России заболели более тысячи человек. С 28 марта по 5 апреля объявлены каникулы — почти ничего не будет работать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коммерческие автобусы снимут с маршрутов во время нерабочей недели. Во время недельного карантина в Петербурге перестанет работать почти все, за исключением магазинов первой необходимости.