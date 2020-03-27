Итальянский цирк с экзотическими животными застрял в Петербурге

Итальянский цирк с экзотическими животными застрял в Петербурге
Цирк. Фото: Baltphoto_Михаил_Киреев

Артисты не могут покинуть страну из-за карантина.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Обо всем сообщает «Комсомольская правда – Петербург». Цирк приехал в Северную столицу в конце февраля и планировал пробыть здесь до середины мая. Теперь артисты не знают, когда смогут покинуть Россию, ведь пандемия коронавируса продолжает рушить планы миллионов людей по всему миру. Пять сотрудников цирка и 25 животных вынуждены просто ждать, пока все станет лучше. Цирк на Фонтанке взял на себя содержание экзотических зверей, с ними играют и репетируют, но все уже устали сидеть без дела.

Также труппа отмечает, что у них есть родственники в Италии, за которыми они очень скучают и о которых переживают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Цирк на Фонтанке приостановил показ представлений из-за коронавируса. В учреждении просят сдать билеты и ждать актуальную информацию.

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