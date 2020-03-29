В Ленобласти ожидается резкое похолодание

Температура может упасть до минус 14 градусов. На дорогах будет гололедица.

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать 30 марта в Ленинградской области. Обо всем сообщает региональное ГУ МЧС. В некоторых населенных пунктах температура резко упадет – где-то до минус девяти градусов, а где-то до минус 14 градусов. Днем столбик термометра не будет опускаться ниже минут двух, а в отдельных районах воздух прогреется до плюс трех градусов.

Также спасатели заявляют, что возможен небольшой снег и гололедица. Не обойдется и без ветра – он будет разгуливать по Ленинградской области со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые заявили: теплая погода не влияет на скорость распространения коронавируса.