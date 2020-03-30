В Петербурге отремонтируют Московский проспект

На работы выделят 76,3 миллиона рублей.

Об этом стало известно сегодня, 30 марта. Обо всем сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Власти выбрали подрядчика для ремонта Московского проспекта от Сенной площади до набережной Обводного канала. Приведение дороги в порядок займется АО «Буер» за 76,3 миллиона рублей.

Пока что непонятно, когда начнутся работы, но ожидается, что дорогу починят уже к середине ноября текущего года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что выбраны подрядчики для ремонта дорог в трех районах Петербурга. Работы запланированы на улицах Попова и Бармалеева, участке Песочной набережной от улицы Даля до Левашовского проспекта, а также улице Куйбышева от Троицкой площади до Петроградской набережной.