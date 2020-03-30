В полиции рассказала, как будут следить за петербуржцами

Для того, чтобы бороться с распространением коронавируса, горожанам лучше оставаться дома.

Об этом стало известно сегодня, 30 марта. Обо всем рассказал заместитель начальника ГУ МВД России по Петербургу Дмитрий Баранов. Он заявил, что за горожанами удастся следить благодаря камерам видеонаблюдения – их по Северной столице насчитывается около 40 тысяч. Будут наблюдать не только за передвижением людей по городу, но также за машинами и платежами.

Также полицейские следят за работой магазинов – сейчас разрешено работать только продовольственными магазинам, все остальные должны закрыться до окончания недельных каникул.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы и ленинградцы позабыли о запретах и отправились гулять на каникулах. Они не соблюдают меры предосторожности и восприняли недельные выходные как повод отдохнуть.