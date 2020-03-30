Из Петербурга вывезли 150 кг ртути и плутония

Горожане просили вывозить разбитые термометры с ртутью и люминесцентные лампы.

Об этом стало известно сегодня, 30 марта. Обо всем сообщили в комитете по природопользованию в Санкт-Петербурге. В период с 23 по 29 марта из города вывезли около 160 килограммов опасных отходов – ртуть и плутоний. Эксперты заявляют, что ситуация стабильная и переживать не о чем.

Граждане обратились в ведомство 327 раз из-за разбитых термометров с ртутью, люминесцентных ламп и технических термометров. Также экологи вывозили бесхозные отходы, обнаруженные на контейнерных площадках на лице Черкасова и Горском шоссе. В отношении виновников составили 29 постановлений, будет выплачено почти 340 тысяч рублей штрафов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что штраф для нарушителей карантина в России составит до 1 млн рублей.