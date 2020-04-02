Жительница Мурино рассказала, каково в городе во время пандемии

Из города сейчас нельзя никуда выехать. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Из города сейчас нельзя никуда выехать. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Она заявила, что у метро предприимчивые муринцы продают маски собственного изготовления.

Об этом стало известно сегодня, 2 апреля. Обо всем рассказала блоге в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Она прогулялась по Мурино и рассказала о своих впечатлениях. Так, все детские площадки закрыты и на них никого не видно. У станции метро «Девяткино» предприимчивые горожане продают маски собственного изготовления, которые, нужно отметить, вряд ли способны защитить от коронавируса.

Также женщина отмечает, что в магазинах подорожал имбирь – 100 граммов стоит 330 рублей. Он помогает поддерживать иммунитет, и, видимо, пользуется популярностью среди местных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы, несмотря на коронавирус, выстроились в очередь за корюшкой. Горожане жалуются на слишком завышенные цены, но все равно покупают любимое лакомство.