В Петербурге утверждена треть состава Общественной палаты

В Петербурге утверждена треть состава Общественной палаты
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Подписанное постановление губернатора Петербурга Александра Беглова появилось сегодня, 3 апреля, на сайте городской администрации.

В списке документа находится 21 фамилия. Всего в Общественную палату должно входить 63 жителя Северной столицы.

Еще одну треть утверждают подразделения общественных объединений, который зарегистрированы в городе. За другую треть голосуют депутаты парламента по представлению некоммерческих организаций, включающих в себя различные общественные объединения.

Кандидаты, которых утвердил Беглов, являются основным составом. Они таким же образом выдвигаются городскими общественными объединениями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов проверил как проходит уборка в метро во время пандемии. Во время карантина пассажиропоток снизился до минимальных значений. Но для тех граждан, которые вынуждены ездить на работу, необходимо организовать высокий уровень безопасности.

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