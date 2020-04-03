В Петербурге утверждена треть состава Общественной палаты

Подписанное постановление губернатора Петербурга Александра Беглова появилось сегодня, 3 апреля, на сайте городской администрации.

В списке документа находится 21 фамилия. Всего в Общественную палату должно входить 63 жителя Северной столицы.

Еще одну треть утверждают подразделения общественных объединений, который зарегистрированы в городе. За другую треть голосуют депутаты парламента по представлению некоммерческих организаций, включающих в себя различные общественные объединения.

Кандидаты, которых утвердил Беглов, являются основным составом. Они таким же образом выдвигаются городскими общественными объединениями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов проверил как проходит уборка в метро во время пандемии. Во время карантина пассажиропоток снизился до минимальных значений. Но для тех граждан, которые вынуждены ездить на работу, необходимо организовать высокий уровень безопасности.