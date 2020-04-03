В Петербурге все в порядке с продовольствием

Беглов заверил, что в городе есть все необходимое – и еда, и товары первой необходимости.

Об этом стало известно сегодня, 3 апреля. Обо всем рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которая прошла в онлайн-режиме. Глава Северной столицы заявил, что в магазинах есть все необходимое – и продукты, и важные товары.

Напоминаем, что из-за введения ограничений некоторые петербуржцы решили закупиться продуктами – остальные начали жаловаться на дефицит товаров. Власти обещали следить за ситуацией и делать все, чтобы еда и медикаменты не исчезали с полок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в одном из населенных пунктов Ленобласти в качестве теста введут режим ЧС.