В воскресенье петербуржцев ждет солнце

А теплом погода порадует уже во вторник.

Сегодня, 5 апреля, в городе на Неве будет наблюдаться переменная облачность. Осадков практически не ожидается. Ветер в Северной столице северо-западный, западный умеренный. Воздух прогреется до +5 градусов. Атмосферное давление повысится.

В понедельник, 6 апреля, установится облачная погода, но солнце выглядывать будет. В первой половине дня пройдет мокрый снег и дождь. Ветер ожидается южный, юго-западный, ночью он практически не будет ощутим, а днем станет умеренным. Ночью температура будет колебаться в пределах от -1 до -3, а днем столбик термометра окажется в значениях от +6 до +8. Давление изменится незначительно. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Настоящее тепло придет в Северную столицу во вторник, 7 апреля. Погода порадует солнечным светом и отсутствием осадков. Ветер ожидается южный, юго-западный умеренный. Ночью температура составит от +2 до +4, а уже днем столбик термометра поднимется до непривычных значений — от +14 до +16. Давление же будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теплая погода не влияет на скорость распространения коронавируса.