В Петербурге поддержат бизнес в условиях пандемии

Прокуратура организовала «горячую линию», на которую могут позвонить предприниматели.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Обо всем сообщили на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга. Ведомство создало «горячую линию» по вопросам поддержки бизнеса в условиях распространения коронавируса. Она нужна для того, чтобы защитить предпринимателей и пресечь нарушение законодательства в сфере защиты прав предпринимателей.

Напоминаем, что из-за пандемии по всей страны закрыты рестораны, кинотеатры и прочие общественные места. В результате пострадал далеко не один бизнес – предприниматели обращались к властям с просьбой поддержать их в сложное время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге заработал антикризисный чат для МСП «В помощь бизнесу». В чате на сайте Фонда бизнесмены могут получить советы относительно своего дела. Кроме того, общение в чате может быть анонимным.