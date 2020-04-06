Станцию «Маяковскую» начнут ремонтировать раньше из-за коронавируса

На приведение в порядок вестибюля готовы потратить 375,6 миллионов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Обо всем сообщается на сайте госзакупок. Вестибюль станции метро «Маяковская» собираются отремонтировать в ближайшее время – к работам должны были приступить только после Евро-2020, но спортивные мероприятия отменили из-за коронавируса. Отмечается, что подрядчика метрополитен выберет в апреле – заявки принимаются до 17 числа, еще неделя уйдет на их рассмотрение. Стоимость работ оценивается в 375,6 миллионов рублей. Ожидается, что за ремонт возьмутся уже в мае 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что город потратит 13 млрд рублей на капремонт домов. Капитальный ремонт планируют провести в 1403 домах в Петербурге. Работы проведут в 2020 году.