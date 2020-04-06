УФАС Петербурга будет работать дистанционно

УФАС Петербурга будет работать дистанционно
ФАС продолжит работать. Фото: Санкт-Петербургское УФАС России/ВК

Все жалобы продолжат рассматривать, но удаленно.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Обо всем сообщается на сайте органа исполнительной власти. Петербургские антимонопольщики продолжат принимать и рассматривать жалобы граждан, но не сидя в офисе, а удаленно. Меры предосторожности введены из-за распространения коронавируса. Скорее всего, они УФАС закрылся до конца апреля – президент России Владимир Путин до 30 апреля ввел режим самоизоляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России число вакансий на удаленке выросло на 71%. Эксперты считают, что сейчас рынок труда терпит серьезные изменения и больше не будет прежним.

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