УФАС Петербурга будет работать дистанционно

Все жалобы продолжат рассматривать, но удаленно.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Обо всем сообщается на сайте органа исполнительной власти. Петербургские антимонопольщики продолжат принимать и рассматривать жалобы граждан, но не сидя в офисе, а удаленно. Меры предосторожности введены из-за распространения коронавируса. Скорее всего, они УФАС закрылся до конца апреля – президент России Владимир Путин до 30 апреля ввел режим самоизоляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России число вакансий на удаленке выросло на 71%. Эксперты считают, что сейчас рынок труда терпит серьезные изменения и больше не будет прежним.