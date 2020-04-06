В Пулково отменили более 90 рейсов

В этот понедельник в небо поднимутся около 30 самолетов.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». В Пулково отменили более 90 рейсов по России. Петербуржцы не смогут улететь в Москву, Пермь, Новый Уренгой, Сочи, Симферополь и другие города. Всего 30 самолет оторвутся от земли, чтобы доставить пассажиров в пункт назначения.

Напоминаем, что все рейсы за границу отменены из-за распространения коронавируса. Непонятно, когда ситуация придет в норму. Сейчас россияне могут путешествовать только внутри страны и то это не приветствуется – лучше оставаться дома и минимизировать контакты с людьми.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что американские супруги умерли в один день от коронавируса. Семейная пара Стюарт Бейкер и Эдриан Бейкер прожили в браке 51 год. Им было по 74 и 72 года соответственно.