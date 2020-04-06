Дрозденко отвечает на вопросы жителей региона по телефону

Любой желающий может позвонить губернатору.

Прямая телефонная линия с жителями Ленинградской области проходить в этот понедельник, 6 апреля. Губернатор Александр Дрозденко отвечает на звонки граждан и отвечает на их вопросы. Также ему помогают главы администраций муниципальных районов. Ожидается, что прямая линия продлится до пяти часов. В среднем за час глава региона успевает ответить на шесть или семь вопросов.

Позвонить главе региона можно со стационарного телефона по номеру 006, а также с мобильного — +7(81361)315-01.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что журналисты уличили СМИ во лжи об Александре Дрозденко. Некоторые журналисты переврали информацию, полученную во время проведения онлайн-совещания по поводу распространения коронавируса.