Дрозденко отвечает на вопросы жителей региона по телефону

Дрозденко отвечает на вопросы жителей региона по телефону
Дрозденко успевает за час ответить на 7 вопросов. Фото: Baltphoto

Любой желающий может позвонить губернатору.

Прямая телефонная линия с жителями Ленинградской области проходить в этот понедельник, 6 апреля. Губернатор Александр Дрозденко отвечает на звонки граждан и отвечает на их вопросы. Также ему помогают главы администраций муниципальных районов. Ожидается, что прямая линия продлится до пяти часов. В среднем за час глава региона успевает ответить на шесть или семь вопросов.

Позвонить главе региона можно со стационарного телефона по номеру 006, а также с мобильного — +7(81361)315-01.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что журналисты уличили СМИ во лжи об Александре Дрозденко. Некоторые журналисты переврали информацию, полученную во время проведения онлайн-совещания по поводу распространения коронавируса.

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