Организаторы «Бессмертного полка» думают отменить шествие

Массовое мероприятие может быть опасно для здоровья граждан.

Об этом стало известно сегодня, 8 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе гражданско-патриотического движения. Организаторы акции «Бессмертный полк» заявили, что думают об отмене шествия на День победы. До праздника остался месяц, но уже сейчас понятно, что ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, могут не снять в ближайшем будущем. Организаторы считают, что можно либо отменить, либо перенести акцию. Они отмечают, что при любом раскладе важнее всего здоровье граждан.

Вполне возможно, что «Бессмертный полк» состоится в режиме онлайн. Граждане смогут выложить фотографии в социальных сетях и рассказать о своих воевавших родственниках.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Аэрофлот» не вернет пассажирам деньги за билеты на отмененные рейсы.