Глава центра соцпомощи семье и детям Невского района не вернул в бюджет субсидии на неоказанные услуги

В четверг, 9 апреля, прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении главы райцентра и передала дело в суд. Фото: pixabay.com

В четверг, 9 апреля, прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении главы райцентра и передала дело в суд. Фото: pixabay.com

Руководитель центра социальной помощи семье и детям в Невском районе, получив из городского бюджета субсидии на сумму 109 млн рублей, понял, что этих денег не хватит на оказание услуг в полной мере, но возвращать средства не стал.

В случае, если финансы вернуть в бюджет, у сотрудников снизятся мотивационные выплаты и премии, что негативно скажется на работе. Тогда, сговорившись со своим заместителем, обвиняемый в течение полутора лет, с мая 2017 по февраль 2019 года, заставлял своих сотрудников вписывать в официальные документы заведомо ложные сведения.

Таким образом, центр будто бы реализовывал субсидии в полном размере, предоставив все требуемые государственные услуги. Когда все вскрылось, стало ясно, что в бюджет не вернули более миллиона рублей, которые учреждение «оставило себе» за, фактически, невыполненные договоренности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура отправила в суд дело рже-ювелира, который украл драгоценности на сумму 216 тысяч рублей под предлогом ремонта.