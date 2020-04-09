Продажи машин в России выросли на 4%

Продажи машин в России выросли на 4%
Россияне начали скупать машины из-за страха роста цен. Фото: Pixabay

Несмотря на коронавирус, граждане продолжают покупать автомобили, но рост называют скромным.

Об этом стало известно сегодня, 9 апреля. Обо всем сообщили в Ассоциации европейского бизнеса. В России в марте продажи автомобилей выросли на 4%, за три месяца с начала 2020 года рост составил 1,8%. Эксперты считают, что продать большее число машин удалось в связи с тем, что россияне побоялись падения рубля – граждане побоялись роста цен. Поэтому в скором времени продажи могут упасть – примерно на два процента.

«В конце марта продажи автомобилей и дилерские операции были резко прерваны в связи с мерами, связанными с ситуацией с COVID-19»,

— отметили в АЕБ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что горе-таксист ответит перед судом за продажу арендованного авто. По данным следствия, обвиняемый взял у потерпевшего в аренду автомобиль стоимостью 870 тыс. рублей. Машина мужчине понадобилась для работы.

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