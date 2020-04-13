Экс-сенатор Петербурга Александр Сабадаш вновь стал фигурантом уголовного дела

Предприниматель, владелец водочных заводов Александр Сабадаш вновь попал в поле зрения правоохранительных органов.

Главное следственное управление МВД РФ по городу и области подозревает Сабадаша в легализации денежных средств на сумму почти 190 миллионов рублей. Причиной начала расследования стал рапорт о случившемся из управления «К» Федеральной службы безопасности России.

Новый процесс запустили за сутки до рассмотрения судьей ходатайства об условно-досрочном освобождении Сабадаша, который сейчас отбывает 6-летний срок за попытку нелегального возмещения НДС на сумму 1,8 миллиард рублей, пишет 47news. Теперь бизнесмена подозревают в незаконном выводе 189 миллионов рублей из банка «Таврический».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из квартиры адвоката похитили 3 миллиона рублей.