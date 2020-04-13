Петербуржцев отправят из Москвы домой

Граждане, находившиеся в самоизоляции в столице, вернуться на родину.

Об этом стало известно сегодня, 13 апреля. Обо всем сообщили в Смольном. Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые находились на карантине в обсерваториях Москвы и Московской области, отправятся соблюдать режим самоизоляции к себе домой. Всего в Северную столицу на спецавтобусах приедут 70 человек. Решение приняли для того, чтобы разгрузить медицинские учреждения.

Прежде чем граждане попадут домой, их направят в «Зарю» – там у людей возьмут анализы и выдадут предписания о необходимости соблюдения изоляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Макаров развез еду для петербуржцев на самоизоляции. Он, надев медицинскую маску и перчатки, отправился по трем адресам к жителям Петроградского района.