Петербуржцев отправят из Москвы домой

Петербуржцев отправят из Москвы домой
Граждан доставят на малую родину. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Граждане, находившиеся в самоизоляции в столице, вернуться на родину.

Об этом стало известно сегодня, 13 апреля. Обо всем сообщили в Смольном. Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые находились на карантине в обсерваториях Москвы и Московской области, отправятся соблюдать режим самоизоляции к себе домой. Всего в Северную столицу на спецавтобусах приедут 70 человек. Решение приняли для того, чтобы разгрузить медицинские учреждения.

Прежде чем граждане попадут домой, их направят в «Зарю» – там у людей возьмут анализы и выдадут предписания о необходимости соблюдения изоляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Макаров развез еду для петербуржцев на самоизоляции. Он, надев медицинскую маску и перчатки, отправился по трем адресам к жителям Петроградского района.

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Петербуржцев отправят из Москвы домой
Макаров развез еду для петербуржцев на самоизоляции