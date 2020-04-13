Во вторник в Петербурге пойдет мокрый снег

Во вторник в Петербурге пойдет мокрый снег
Ожидается гололедица. Фото: pixabay

Горожане должны быть готовы к дождю и скользким дорогам.

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать 14 апреля. Обо всем сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. В городе ожидается облачная погода. Ночью осадков скорее всего не будет, а вот днем выпадет мокрый снег и пойдет дождь. Температура в светлое время года поднимется до плюс шести градусов, а вот ночью опустится до минус двух градусов. В связи с этим на дорогах образуется корочка льда, так что автомобилисты должны быть готовы к гололедице. Ветер же разгуляется по городу со скоростью до девяти метров в секунду.

Напоминаем, что петербуржцев просят оставаться дома в связи с распространением коронавируса, так что в целом сейчас куда важнее погода в доме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптики обещают жаркую весну и лето в Петербурге. После аномально теплой зимы многие горожане готовятся к холодному лету, но, похоже, можно выдохнуть

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