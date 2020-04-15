Депутаты просят Беглова проверить главу Кировского района за поведение «не по-человечески»

Депутаты просят Беглова проверить главу Кировского района за поведение &#171;не по-человечески&#187;
Законодательное собрание Петербурга. Фото: assembly.spb.ru

Законодательное собрание Петербурга раскритиковало главу Кировского района Сергея Иванова. Поводом для этого стал отказ чиновника согласовать выделение микроавтобус «Театра у Нарвских ворот» для развозки продуктов пенсионерам.

Оценить действия главы района парламентарии просят губернатора Александра Беглова. Депутатский запрос направлен по инициативе депутата от фракции «Единая Россия» Андрея Васильева. Предложение поддержали 39 парламентариев.

Васильев рассказал, что комплексный центр соцобслуживания населения нуждается в автомобиле для развоза продуктов. Предоставить его был готов «Театр у Нарвских ворот», однако Иванов инициативу не одобрил.

«Такое поведение подрывает авторитет государственной власти Петербурга. Наконец, это просто не по-человечески, не по-христиански», — считает Васильев.

К критике главы Кировского района присоединились другие депутаты. Так, Максим Резник не высоко оценил его управленческие таланты, а председатель парламента Вячеслав Макаров вспомнил об уничтожении граффити «Союзные крылья» на территории района. Депутаты также высказались о плохой уборке парадных и отсутствии аптеки на Канонерском острове.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки на коронавирус в Петербурге обследовали 3 тыс. 844 человека.

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