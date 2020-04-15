В Петергофе в сентябре свои двери откроет новый детский сад

Возведенное образовательное учреждение прошло все необходимые проверки и готово к вводу в эксплуатацию.

Об итоговой проверке здания Госстройнадзором Петербурга стало известно сегодня, 15 апреля. Ранее застройщику выли вынесены некоторые замечания, который им были оперативно устранены. Теперь у детского сада есть заключение о соответствии с проектными документами. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Трехэтажное учреждение оборудовано всем необходимым для будущим воспитанников. Имеются необходимые детские группы, залы для занятия музыкой и физкультурой, а также бассейн для плавания.

В данный момент застройщик готовит документы, чтобы передать объект в собственность Петербурга. Юные жители города смогут посещать детский сад уже с сентября 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в апреле введут новый детский сад и школу.