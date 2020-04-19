Индекс самоизоляции в Петербурге упал до 3,8 баллов

Утром граждане мало куда выходили,сейчас на улицах можно встретить пешеходов. Фото: скриншот

Утром граждане мало куда выходили,сейчас на улицах можно встретить пешеходов. Фото: скриншот

Несмотря на праздник, горожане стараются оставаться дома – все из-за пандемии коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Обо всем сообщает сервис «Яндекс. Самоизоляция». Согласно данным, к обеду индекс равняется 3,8 баллам, что меньше, чем было утром. Утром улицы Санкт-Петербурга были практически пусты, но сейчас они оживились. Несмотря на это, Северная столица занимает четвертое место в рейтинге городов-миллионников, соблюдающих режим самоизоляции. На первом месте Москва, а на последнем – Новосибирск, там уже почти шесть часов вечера.

Напоминаем, что в это воскресенье православные празднуют Пасху. Священники убедительно прося россиян оставаться дома и отмечать в кругу семьи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, когда Россия сможет победить коронавирус. По словам вирусолога, остановить распространение инфекции получится только при соблюдении ограничительных мер. Он добавил, что в таком случае Россия сможет расправиться с коронавирусной инфекцией в июне.