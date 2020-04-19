Петергофское шоссе отремонтирует до середины мая

На работы город потратит 223 миллиона рублей.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Петергофское шоссе уже начали ремонтировать – работы продлятся до 15 мая 2020 года. Специалисты должны привести в порядок участок дороги длиной в 6,2 километра, а также прилегающую территорию и тротуары. Подрядчик за свой труд получит 223 миллиона рублей.

Отмечается, что для удобства граждан ограничения будут вводить постепенно. Сначала перекроют один участок, затем другой, так что автомобилистам стоит заранее планировать свой маршрут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ремонт ограничит движение транспорта на Софийской и Большом проспекте П.С. С 18 апреля в Петербурге ограничат движение транспорта на трех участках. В городе запланирован ремонт тротуаров и дорожного покрытия.