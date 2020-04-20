Въезд в Петербург могут перекрыть блокопостами

Контроль въезда и выезда из города могут возложить на полицию. Фото: Baltphoto

Контроль въезда и выезда из города могут возложить на полицию. Фото: Baltphoto

В СМИ Петербурга распространяется информация, что в случае серьезных угроз по распространению коронавируса въезд в город может быть перекрыт блокпостами военных. Никаких официальных комментариев по поводу возможного перекрытия города пока нет, поводом для публикаций послужили версии популярных СМИ.

На самом деле, конечно, перекрыть въезды и выезды из Петербурга вопрос чисто технического характера и он не представляет собой никаких трудностей. Тем более, что с одной стороны город ограничен Балтийским морем, а со всех сторон окружен «баррикадой» КАД. Построить на развязках, трубопроводах блокпосты можно за пару дней.

Напомним, что блокпостами еще с первой чеченской войны называют сооружения из бетонных плит, устанавливаемые на перекрестках дорог. Однако, думается, что в случае с мирным Петербургом блокпосты будут более презентабельными.

Конечно, существуют и малоизвестные дороги, соединяющие районы и улицы города. Однако все эти коммуникации хорошо известны правоохранителям, тут никакие «сталкеры» не помогут.

Петербург могут перекрыть в случае угрозы стремительного распространения коронавируса. Для граждан могут ввести цифровые пропуска, нарушителей режима карантина и самоизоляции наказывать серьезными штрафами.