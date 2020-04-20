В Петербурге военные дезинфицировали Эрмитаж академию СК

Они провели обработку, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом стало известно 20 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе ЗВО. Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты продезинфицировали несколько объектов в Санкт-Петербурге – в том числе Главный штаб и академию Следственного комитета. В общем обработаны 13 тысяч зданий, на этом работы останавливать не собираются.

Напоминаем, что коронавирус живуч не только в организме человека, но и на поверхностях. Поэтому так важно мыть руки и ни в коем случае не трогать грязными глаза и рот.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что наряженные в форму медработника и полицейского студенты пошли дезинфицировать петербургские квартиры. Преступный инцидент произошел 17 апреля в доме №33 по улице Композиторов.