В выходные в Петербург снова вернется мокрый снег

Совсем скоро состоятся майские праздники, а погода до сих пор преподносит сюрпризы, характерные для зимнего сезона.

В субботу, 25 апреля, в Северной столице установится облачная погода. Правда, солнце все равно попытается порадовать своими лучами граждан, находящихся на самоизоляции. Ночью похолодает до -2 градусов, пройдет мокрый снег. Уже днем воздух прогреется от + 5 до +7 градусов. Давление меняться не будет. Ночной северный ветер сменится днем на северо-западный. Сильно дуть при этом он не будет. Об этом сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В воскресенье, 26 апреля, в городе снова пройдет мокрый снег, компанию ему при этом составит дождь. Днем погода ожидается облачная с прояснениями. Ветер подует умеренный, северо-западный, западный. Ночью столбик термометра опустится до -1 градуса, а днем повысится до показателей +6…+8 градусов. Изменений в давлении не ожидается.

Уже в мае погода начнет улучшаться. В первую неделю будет часто светить солнце. Сильных осадков не прогнозируется. Днем ожидается потепление до 19 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теплая погода в Петербурге способствует распространению коронавирусной инфекции.