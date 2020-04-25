Арбидол назвали бесполезным при лечении коронавируса

Препарат тем не менее дают детям, как рассказывают пациенты некоторых российских больниц.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Обо всем говорится в исследованиях, опубликованных журналом Med. Китайские ученые выяснили, что «Арбидол» не эффективен при борьбе с коронавирусом. До этого препарат включили в список рекомендованных для врачей, которые лечат коронавирусных больных. Он не помогает даже при лечении пациентов с легкой формой заболевания.

Это удалось понять после эксперимента среди 86 граждан. 34 человека принимали «Арбидол», а 17 не получали противовирусных таблеток. Через несколько недель ни у тех, ни у других не было никаких изменений. При этом у тех, кто пил препарат, появлялись побочные симптомы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в мире число зараженных коронавирусом выросло на 94 тысячи. От инфекции за субботу скончались более 5,7 тысяч человек.