Циклон принесет в Петербург облачную и дождливую погоду

В воскресенье, 26 апреля, на погоду в Петербурге повлияет юго-западная периферия циклона.

В городе ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказал синоптик центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха прогреется до плюс восьми градусов, а в Ленобласти до плюс девяти градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.