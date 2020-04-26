В ночь на понедельник в Петербурге разведут 7 мостов

Развод переправ состоится согласно графику.

Таким образом, в ночь с воскресенья, 26 апреля, на понедельник, 27 апреля, разведут следующие мосты через Неву и Большую Неву: Дворцовый мост (с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 5:00), Троицкий (с 1:20 до 4:50), Благовещенский (с 1:25 до 2:44 и с 3:10 до 5:00), Литейный (с 1:40 до 4:45), Володарский (с 2:00 до 3:45 и с 4:15 до 5:45), Большеохтинский (с 2:00 до 5:00) и мост Александра Невского (с 2:20 до 5:10). Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Также, организация дополнительно анонсировала развод мостов в ночь на вторник, 28 апреля. Развести планируют Сампсониевский и Гренадерский мост.

Напомним, пока что, пассажирская навигация свою работу не начала. Это связано с ограничительными мерами, которое ввело городское правительство из-за активного распространения коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мосты Петербурга полностью готовы к навигации.