В Петербурге обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

В Петербурге обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны
Артиллерийский снаряд. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Снаряды обнаружили в один день в двух разных районах Северной столицы.

Первой, 28 апреля, обнаружили минометную мину в Красносельском районе. Там проводились земельные работы, в результате которой была найден опасный боеприпас. Прибывшие сотрудники Западного военного округа забрали снаряд и вывезли его в безопасное место. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Петербургу.

Через пару часов поступила информация о новой находке — артиллерийском снаряде в Кондакопшино, Пушкинского района. Боеприпас был обнаружен на пустыре. Его также вывезли силами Западного военного округа.

К счастью, никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что боеприпасы времен ВОВ нашли у Изотовского сквера. Минометные мины в состоянии сильного ржавления были вывезены и уничтожены специалистами-взрывотехниками.

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