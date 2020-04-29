Депутаты поддержали запрет «наливаек» в жилых домах Петербурга

Депутаты поддержали запрет &#171;наливаек&#187; в жилых домах Петербурга
Депутаты одобрили очередной законопроект о "наливайках". Фото: Пресс-служба комитета по законодательству

Законодательное собрание Петербурга в первом чтении поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Речь идет о так называемых «наливайках» — точках продажи алкоголя, которые действуют под видом общепитов в домах.

Документ устанавливает порог в 20 кв. метров. Такой должна быть минимальная площадь зала обслуживания посетителей в барах, ресторанах и кафе, в которых разрешено торговать спиртным.

«Я не исключаю, что мы скорректируем это число в сторону увеличения», — отметил один из авторов законопроекта Денис Четырбок.

Инициатива была внесена на рассмотрение парламента осенью 2019 года по поручению спикера Заксобрания Вячеслава Макарова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Петербурга потребовала заблокировать доступ к сайтам по продаже алкоголя.

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