Госпиталь «Ленэкспо» хотят расширить

Глава «Газпрома» согласен передать городу еще два павильона комплекса для лечения коронавирусных больных.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Обо всем сообщили в администрации Санкт-Петербурга. Губернатор Александр Беглов созвонился с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, им удалось договориться о расширении коронавирусного госпиталя в «Ленэкспо», где будут лежать пациенты с легкой формой инфекции. Компания под эти цели готова передать городу в пользование два павильона комплекса. Также «Газпром» готов помочь медикам.

Напоминаем, что в госпитале есть 500 модулей на тысячу коек, там будут работать сотня сотрудников Госпиталя для ветеранов и войн. Первые пациенты поступят в «Ленэкспо» уже на этой неделе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Московская область вышла на плато по коронавирусу. Воробьев заявил, что система здравоохранения в Подмосковье перешла на работу в усиленном режиме. По его словам, которые приводит ТАСС, в регионе практически каждый день «сотнями» разворачиваются новые койки.